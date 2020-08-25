الاعرجي يتراس اجتماع موسع للشروع في بناء استراتيجية الامن الوطني

2020/08/25 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تراس مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي اليوم الاجتماع الكبير والمشترك مع ممثلي الوزارات والجهات الرسمية واقليم كردستان ومستشارية الامن الوطني .وقال بيان لمستشارية الامن الوطني تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، انه تم خلال اللقاء مناقشة آليات وافكار وورقة اولية تخص بناء استراتيجية الامن الوطني الجديدة “.و اكد الاعرجي ,ضرورة […]

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