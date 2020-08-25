اليوم.. انعقاد قمة عراقية أردنية مصرية في عمّان

2020/08/25 | 09:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

تنعقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وستركز القمة الثلاثية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في آذار 2019، واتفق خلالها على المضي قدماً لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة بما يخدم مصالحهم المشتركة.

وأكدت القمة أهمية الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصل البلدان الثلاثة الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، إضافة إلى الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعوب الثلاثة.



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