اليوم انعقاد قمة عراقية أردنية مصرية في عمّان

2020/08/25 | 10:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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عمان - واع

تنعقد ،اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية ؛ ( واع) أن"القمة الثلاثية ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في آذار 2019، واتفق خلالها على المضي قدماً لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة بما يخدم مصالحهم المشتركة.

وأكدت القمة أهمية الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصل البلدان الثلاثة الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، إضافة إلى الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعوب الثلاثة.

وأكدت أيضا، عزم الدول الثلاث على التعاون والتنسيق الاستراتيجي في ما بينهم، ومع سائر العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عدداً من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية.

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