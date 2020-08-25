ديالى تسجل ١٠٤ اصابات جديدة بكورونا بينها 18 للكوادر الصحية

2020/08/25 | 10:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، عن تسجيل104 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 18 للكوادر الصحية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ459مسحة جديدة تبين بان 104 منها موجبة اي مصابة بينها 18للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات”.

واضاف العزاوي،ان” 160 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالة وفاة واحدة”.

واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 6387حالة فيما حالات الشفاء بلغت 5382 وحالات الوفاة 160 حالة”.

وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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