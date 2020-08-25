قراءة دستورية وقانونية في الدعوة للانتخابات المبكرة - علي مهدي

2020/08/25 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_مهدي قراءة دستورية وقانونية في الدعوة للانتخابات المبكرةعلي مهديحدد السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من حزيران القادم موعداً للانتخابات المبكرة وقد أثارت هذه الدعوة ردود أفعال عديدة ومتباينة بين الكثير من المتابعين للشأن السياسي في العراق، وقد انصب قسم من هذه الردود على التحديد الزمني لها وتساءل البعض عن مدى صلاحية السيد الكاظمي بتحديده لهذا التاريخ، وتطرق آخرون إلى المس ......





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