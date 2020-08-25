2020/08/25 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي من خلال التجربة والواقع الملموس إن خطأ حكم الدولة الذي أفرز تراكمات سلبية لفترة سبعة عشر عاماً كانت نتائجها انعكاس على ما يعيشه ويعانيه الشعب العراقي من أزمات سياسية وصحية ومالية واجتماعية إلى الآن ولذلك معالجتها وحلولها يجب أن لا تكون بنفس تلك الأيدي والوجوه والشخصيات لأن الخطأ لا يحل بالخطأ ويجب فسح المجال لقوى جديدة لانتشال العراق وطناً وشعباً من الكارثة وهذه القاعدة تطبق بالاستناد إلى قاعدة عل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتعظ بالماضي لتكون أكثر خبرة بالمستقبل - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتعظ بالماضي لتكون أكثر خبرة بالمستقبل - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).