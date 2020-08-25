صحف الثلاثاء تتابع القمة الثلاثية الاردنية المصرية العراقية والحراك البرلماني لاستضافة الكاظمي

2020/08/25 | 10:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من اب القمة الثلاثية الاردنية المصرية العراقية المقرر عقدها في عمان والحراك البرلماني لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مصادر رسمية مطلعة، امس الاثنين،قولها ان القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية ستعقد على الارجح على مستوى القادة ولن يتم تأجيلها، رغم إعلان الحكومة الأردنية، إصابة وزير الاتصالات العراقي الذي وصل إلى العاصمة عمان بفيروس كورونا، ما تطلب فرض إجراءات احترازية طبية له وللوفد المرافق له.ونقلت شبكة «سي ان ان « الأميركية عن المصادر قولها، ان القمة الثلاثية ستنعقد خلال الأسبوع الجاري، وربما اليوم الثلاثاء، على مستوى قادة كل من الأردن ومصر والعراق، حيث تعتبر هي الثالثة من نوعها منذ شهر آذار 2019، فيما أشارت إلى انه من المتوقع أن تشهد القمة استكمالا لبحث ملفات التعاون المشترك والتجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والشأن الإقليمي.كما أكد مصدر مطلع أن «الشأن الاقتصادي سيكون ضمن أولوية هذه المباحثات»، فيما تشير توقعات المراقبين بشأن القمة، إلى أنها تهدف إلى بناء تكتل اقتصادي في المنطقة، وليس سعيا إلى بناء محور إقليمي سياسي جغرافي.واوضحت الصحيفة ان انعقاد القمة الثلاثية للملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ياتي في ظل صعوبات اقتصادية تواجهها هذه الدول إثر تداعيات فيروس كورونا، وفي أعقاب إعلان الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي،.وكانت الحكومة الأردنية، قد أصدرت في وقت سابق من امس الاثنين، توضيحا أكد فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني بفيروس كورونا، قائلا إن نتائج الوزير العراقي بفيروس كورونا التي أجريت له في المملكة» إيجابية»، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن، خلال تواجده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية.من جهتها قالت صحيفة الزمان ان القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية تنعقد على مستوى القادة‮ ‬،‮ ‬فيما أعلنت الحكومة الأردنية عن إصابة وزير الاتصالات العراقي‮ ‬اركان الشيباني‮ ‬بفايروس كورونا،‮ ‬مما تطّلب فرض إجراءات احترازية طبية‮.



‬ورجحت التقاير نقلا عن مصادر اردنية رسمية‮ (‬انعقاد القمة الثلاثية اليوم مستوى قادة دول كل من العراق و الأردن ومصر لاستكمالا بحث ملفات التعاون المشترك والتجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والشأن الإقليمي‮).‬وأعلن الأردن في‮ ‬وقت سابق عن إصابة الشيباني‮ ‬بالفايروس خلال زيارته الرسمية للمملكة،‮ ‬مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة‮.



‬وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني‮ ‬أمجد العضايلة‮ ‬،‮ ‬إن‮ (‬نتائج فحص الشيباني‮ ‬التي‮ ‬أجريت له في‮ ‬الأردن إيجابية ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية للوزير العراقي‮)‬، مؤكدا ان‮ (‬الشيباني‮ ‬محط ترحيب ورعاية واهتمام في‮ ‬الأردن وله كامل الحرية في‮ ‬تلقي‮ ‬العلاج في‮ ‬المملكة أو العودة للعراق‮)‬،.‬وعن جلسات البرلمان واستضافة الكاظمي قالت صحيفة الصباح انه لم يمر وقت طويل على عودته من ‏واشنطن، حتى واجه رئيس الوزراء ‏مصطفى الكاظمي، “حراكا سياسيا”، لاستضافته في البرلمان بهدف الاطلاع على نتائج الزيارة.وعاد الكاظمي الى بغداد السبت الماضي، بعد اجراء لقاءات مع عدد كبير من المسؤولين الاميركيين بينهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وناقش خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل التعاون المشترك.الصحيفة نقلت عن النائب عن تحالف “الفتح” عدي شعلان، قوله: إن “بعض ملفات الزيارة غير واضحة، ولهذا هناك حراك يهدف الى استضافة الكاظمي في البرلمان، للاطلاع على التفاصيل.واضاف شعلان أن “مجلس النواب، سيعاود عقد جلساته في بداية الشهر المقبل، وعندها سيتم تحديد موعد الاستضافة.واوضحت الصحيفة ان الاتفاقات التي وقعت بين البلدين تشكل هاجسا سياسيا، فقد أحجم العديد من النواب عن تقييم “الالتقاء العراقي الاميركي” إلا بعد أن يقدم الكاظمي شرحا وافيا امام البرلمان عن مضمون زيارته لواشنطن.



من جانبه قال النائب عن كتلة (صادقون) محمد كريم، أن “الكاظمي وعد بالتواصل مع مجلس النواب، لذا من المفترض أن تعقد الجلسة بشكل سريع./انتهى

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