2020/08/25 | 10:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اشتعل غضب أحد الطلاب الفلسطينيين خلال حفل تخرجه، عندما رفض أحد منظمي الحفل اصطحاب والدته معه إلى المنصة.

واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، لجوء الطالب إلى رمي الوشاح وعباءة التخرج على المنصة، والنزول مجددًا لاصطحاب امه “عنوة” واعتلاء المنصة من جديد برفقتها، الأمر الذي أشعل اجواءً تشجيعية من قبل زملائه من الطلاب، الذين قاموا بالتصفيق له وتشجيعه على فعله.

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصطحب والدته إلى منصة الخريجين فرفض منظمو الحفل.. ردة فعل “غير متوقعة” من طالب فلسطيني (فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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