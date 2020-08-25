2020/08/25 | 10:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للأمم المتحدة إن فيروس كورونا المستجد دمر صناعة السياحة في العالم، مع خسارة 320 مليار دولار في الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهناك أكثر من 120 مليون وظيفة معرضة للخطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخسائر بلغت 320 مليار دولار.. الأمم المتحدة تعتبر أن "كورونا دمر صناعة السياحة في العالم") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخسائر بلغت 320 مليار دولار.. الأمم المتحدة تعتبر أن "كورونا دمر صناعة السياحة في العالم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).