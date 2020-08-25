الحركة الايزيدية: الحكومات السابقة اتبعت سياسة عرجاء مع الايزيديين

2020/08/25 | 10:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

انتقد رئيس الحركة الايزيدية من اجل الإصلاح والتقدم حجي كندور الشيخ ، الثلاثاء، السياسة العرجاء لرؤساء الوزراء الثلاث العبادي وعبد المهدي والكاظمي، مبديا استغرابه من تهميش المكون الايزيدي على الرغم من المطالبة في المحافل المحلية والدولية .

وقال الشيخ في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أبناء القومية الايزيدية تعرضوا إلى أبشع الجرائم في تاريخ البشرية على يد عصابات داعش الإجرامي”، مبينا أن “الحكومات المتعاقبة عجزت عن تنفيذ مطالبهم المشروعة رغم مرور ٦ سنوات على جرائم داعش الاجرامي بحق المكون “.

وأضاف، أن “حكومة الكاظمي انتهجت نفس السياسة الخاطئة في تهميش المكون الايزيدي مرة أخرى”.

ولفت إلى “أننا تفاجئنا بزيارة الكاظمي إلى نينوى وكنا نأمل زيارته تشمل قضاء سنجار المنكوب أسوة بباقي الاقضية الأخرى كما زار عادل عبد المهدي الموصل ولم يزر القضاء وبعده حيدر العبادي أن سياسية التهميش والإقصاء تجاه المكون الايزيدي مستمر مهما تغيرت الحكومات”.



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