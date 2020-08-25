طباخ داعش العراقي يكشف الاسرار وعمليته الانتحارية

2020/08/25 | 10:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اواخر شهر ايلول من العام الماضي 2019 اوقفت سيطرة عسكرية في محافظة صلاح الدين، غرب قضاء بيجي قرب مفرق قضاء الشرقاط تحديداً سيارة صهريج سبق وأن رُصد...

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