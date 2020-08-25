احباط محاولة لتهريب منتوج نفطي في كركوك

2020/08/25 | 10:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت مديرية شرطة الطاقة في العراق الاثنين محاولة لتهريب منتوج نفطي في محافظة كركوك وإلقاء القبض على المتهمين....

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