السهيل : ايطاليا الشريك الاوروبي الأول للعراق والمستورد الرابع عالمياً لنفطه

2020/08/25 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت السفيرة العراقية في ايطاليا صفية السهيل، ان ايطاليا التي تعد الشريك الاوروبي الأول للعراق في الوقت الحالي والمستورد الرابع عالمياً لنفطه، بصدد تسيير رحلة مساعدات طبية الى العراق في شهر ايلول المقبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وقالت السهيل، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء , ان “ايطاليا بصدد تقديم مساعدات طبية […]

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