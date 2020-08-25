ارتفاع الحرارة في العراق في طقس الأيام الأربعة المقبلة

2020/08/25 | 10:25 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.





وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون مشمساً في الوسط والشمال وحاراً في الجنوب مع ارتفاع بدرجات الحرارة" مشيراً الى ان "معدل درجات الحرارة في مدينة بغداد 43 مْ".

وأضاف البيان، ان "طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون مشمساً في الوسط والشمال وحاراً في الجنوب مع ارتفاع بدرجات الحرارة".

أما طقس السبت المقبل فيكون في "الوسط مشمسا حارا، ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الشمالية مشمساً، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية مشمسا حارا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

عمار المسعودي

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