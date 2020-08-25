النزاهة : إعادة عقار في نينوى مساحته ( 46 ) دونم إلى ملكيَّة الدولة

2020/08/25 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكُّنها من إعادة عقار في محافظة نينوى إلى ملكيَّة الدولة، مبينة أن مساحته تبلغ أكثر من (46) دونماً.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، أشارت إلى أن “ملاكات مديرية تحقيق نينوى قامت بضبط خمسة متهمين؛ لتلاعبهم وتجاوزهم على عقار تعود ملكيته للدولة، من […]

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