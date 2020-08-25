الكاظمي يغادر إلى عمان للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق

2020/08/25 | 10:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية المقررة اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اليوم، 25 آب 2020، ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، غادر الى عمان للمشاركة في اجتماعات القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية، حيث سيجمع اللقاء الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف البيان أن "القمة الثلاثية ستركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلا عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية".

وتابع " كما ستتطرق القمة الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

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