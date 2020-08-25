2020/08/25 | 10:25 - المصدر: NRT عربية

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التصويت على قانون الانتخابات

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، الثلاثاء، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لإعادة التصويت على قانون الانتخابات، مبينا أن أغلب الكتل السياسية تؤيد الدائرة الواحدة.

وقال الركابي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم 25 آب 2020، إن "هناك محاور فنية ستبعد التصويت لصالح الدوائر المتعددة، في مقدمتها عدد الاقضية في المحافظات التي استحدثت بعد عام 2016، وهذه الاقضية غير مثبتة في وزارة التخطيط، أو في المفوضية العليا للانتخابات، فضلا عن موضوع المناطق المتنازع عليها في ديالى وكركوك والموصل التي لم تحسم حتى الآن".

وأضاف أن "مسألة الدوائر المتعددة ستزيد من عدد المراقبين مما يتسبب بثقل على ميزانية الدولة ".





وبين أن "أغلب الكتل السياسية مع الدائرة الواحدة، إذ تم جمع تواقيع أكثر من 100 نائب من كتل مختلفة يؤيدون التصويت مجددا على القانون، لاسيما المادة 15 التي تحتوي على مسألة الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة".

جدير بالذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان قد شدد في وقت سابق، على ضرورة أن تتعاون كل الأطراف المعنية لإكمال قانون الانتخابات ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة.

ر.إ

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