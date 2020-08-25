نائب سابق يحذر من تكرار سيناريو انتخابات 2018: اكثر التزوير حصل بالمخيمات

2020/08/25 | 10:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

حذر النائب السابق عن محافظة الانبار احمد السلماني ، الثلاثاء، من تكرار ما حصل في انتخابات 2018 وما رافقها من عمليات تزوير، مبينا أن أكثر عمليات التزوير حدثت في مخيمات النازحين وعراقيي الخارج.

وقال السلماني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “من أبرز الامور التي ستؤذي العراق هو إعادة ما شهدته انتخابات 2018 من تجاوز والتفاف على نتائج الانتخابات وما رافقها من عمليات تزوير وشراء اصوات انتخابية”.

وأضاف أن “الاقرب إلى المواطن الدوائر المتعددة والتي تستطيع من خلالها تقديم خدمة للمواطن “، محذرا من تكرار اخطاء جسيمة كما حصل في الانتخابات السابقة مالم يتم اعتماد انتخابات بايومترية لضمان إجراء وسلامة الانتخابات”.

وأوضح السلماني، أن “النتائج السابقة وخيمة كانت حصيلتها حصول بعض المرشحين على أصوات النازحين والهجرين بطرق غير شرعية”.



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