وزارة الصحة : سيتم شمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية

2020/08/25 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت وزارة الصحة، انها تستعد لشمول جميع المواطنين بلقاح الانفلونزا الموسمية، لتقليل مضاعفاتها والحد من انتشار عدواها، فيما اشار الى ان الموجة الثانية من فايروس كورونا ستبدأ بتشرين الاول.وقال عضو خلية الازمة في الرصافة عباس عويد الحسيني، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، ان “ارتفاع اعداد الاصابات بكوفيد 19 مؤخرا […]

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