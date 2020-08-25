جامعة كربلاء تنهي عامها الدراسي باختتام الامتحانات النهائية

2020/08/25 | 10:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..

أنهت جامعة كربلاء عامها الدراسي بعد أن اختتمت الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2019/2020 بنجاح، والتي اجريت وفق النظام الإلكتروني في ضوء استمرار جائحة كورونا.

وقال رئيس الجامعة باسم السعيدي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الجامعة حرصت على الالتزام بتنفيذ الامتحانات النهائية الإلكترونية في موعدها وفقًا للتقويم الجامعي للعام الدراسي المعتمد من قبل الوزارة وذلك للحفاظ على متطلبات الجودة”.

واضاف السعيدي أن “الجامعة التزمت بعقد الامتحانات النهائية ، واستطاعت التكيف مع الحالة الصحية للبلد”, مبينا ان “اكثر من 23 الف طالب وطالبة من طلبة الدراسات الاولية انهوا الامتحانات النهائية موزعين على 16 كلية”.



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