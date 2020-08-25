رئيس الحكومة التونسية المكلف يشكل حكومته من المستقلين

2020/08/25 | 10:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشي عن تشكيلته الوزارية، مؤكّداً أنّها من شخصيات مستقلّة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.وقال المشيشي … Readmore

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