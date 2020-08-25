انباء شبه مؤكدة عن دخول الزعيم الكوري الشمالي في غيبوبة وتسليم صلاحياته لاخته الاصغر

2020/08/25 | 10:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر في كوريا الجنوبية، عن دخول الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، في غيبوبة، وتسليمه قبل ذك معظم صلاحياته إلى شقيقته الأصغر.وأكد كيم سونغ مين المساعد السابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي يونغ، انه يستنتج أن سلطات … Readmore

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