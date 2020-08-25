المنافذ الحدودية تنفي وجود عمليات تلاعب في منفذ زرباطية

2020/08/25 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اصدرت هيئة المنافذ الحدودية ، توضيحا بشأن ما تم تداوله حول مقطع فيديو عرض على احدى القنوات الفضائية بمنفذ زرباطية.وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان “إحدى القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي عرضت مقطع فيديو مضمونه لقاءات مع بعض سائقي الشاحنات في منفذ زرباطية الحدودي يشكون من […]

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