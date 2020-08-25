الكاظمي يغادر الى عمّان للمشاركة في القمة الثلاثية

2020/08/25 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (25 آب 2020)، الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في اجتماعات القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سيجمع اللقاء الكاظمي بجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

وأضاف، أن "القمة الثلاثية ستركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية".

وأشار البيان، إلى أنه "ستتطرق القمة الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الانباء الأردنية، السبت (22 آب 2020)، عن اجتماع مرتقب للملك الاردني عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس مجلس ‏الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي‎. ‎

وذكرت الوكالة الرسمية، ان "الملك والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي سيعقدون قمة ثلاثية في عمان الأسبوع المقبل‎". ‎

واشارت إلى أن "القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، تهدف على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر ‏والعراق، بإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية‎".‎

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في آذار 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في أيلول من العام الماضي‎.‎

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