هيئة المنافذ الحدودية تنفي عدم التزام منفذ زرباطية الحدودي بادخال الشاحنات

2020/08/25 | 10:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نفت هيئة المنافذ الحدودية عدم التزام منفذ زرباطية الحدودي بادخال الشاحنات.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : عرضت إحدى القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مضمونه لقاءات مع بعض سائقي الشاحنات في منفذ زرباطية الحدودي يشكون من خلاله عدم التزام المنفذ الحدودي بسياقات إدخال الشاحنات حسب الأسبقية وان هنالك مبالغ تدفع لدخولها خارج الضوابط .واكدت الهيئة ان: ما تم عرضه في مقطع الفيديو لا أساس لها من المصداقية وان ما تحدثوا به عن دخول شاحنات من بوابة أخرى جاءت لأسباب احترازية ووقائية ليتم تحميلها بمادة (الكلور) وهي من المواد شديدة الخطورة وان ارتفاع درجات الحرارة سيكون أثرها الكارثي على تلك المادة ولمنع تكرار ما حدث قبل أيام من احتراق بعض الشاحنات جراء ذلك.واوضحت ان : البوابة الجانبية فتحت نزولاً عند رغبتهم لتفادي الازدحام وما ينجم من مخاطر تلك المواد، وان طلبهم بغلق الباب الجانبي سيعرضنا للمخاطر المحدقة والازدحام سيعود من جديد مما يخلق خطورة واضحة لا يحمد عقباها.واكدت الهيئة ان عملها يستند على الإجراءات الوقائية الصحيحة للتعامل مع طبيعة المواد المحملة لضمان سلامة المواطنين من التعرض لمخاطرها وإعطاء كل ذي حق حقه وفق الضوابط والتعليمات./انتهى3

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