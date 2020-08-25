2020/08/25 | 10:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع وزيرة الهجرة والمُهجّرين إيفان فائق جابرو اوضاع النازحين وانشطة المنظمات الدوليّة الإنسانيّة .وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان , وزير الخارجيّة استقيل وزيرة الهجرة والمُهجّرين التي قدمت التهاني الى الوزير بمُناسَبة تسنُّمه منصبه وزيراً لخارجيّة جمهوريّة العراق، مُعرِبة عن تمنياتها له بالنجاح في أداء مهامّه الدبلوماسيّة".وتباحث الوزيران حول وضع النازحين، وأهمّية الاضطلاع بما يُخفّف من مُعاناتهم، والعودة إلى مناطق سُكناهم، كما تطرّقا إلى عمل المنظمات الدوليّة المعنيّة بهذا الشأن، وسُبُل تعزيز الدعم إلى النازحين"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا الخارجيّة والهجرة والمُهجّرين يبحثان أوضاع النازحين وانشطة المنظمات الدوليّة الإنسانيّة/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا الخارجيّة والهجرة والمُهجّرين يبحثان أوضاع النازحين وانشطة المنظمات الدوليّة الإنسانيّة/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).