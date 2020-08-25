الكاظمي يتوجه للعاصمة الاردنية للمشاركة بالقمة الثلاثية

2020/08/25 | 10:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة بالقمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية التي ستعقد في وقت لاحق اليوم./انتهى3

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