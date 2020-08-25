قائممقام الحبانية يؤكد قرب توقيع عقد إنشاء المدينة السياحية الجديدة

2020/08/25 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلن قائممقام قضاء الحبانية في محافظة الأنبار، علي داود، عن قرب توقيع عقد إنشاء المدينة الجديدة في القضاء.وقال داوود في حديث للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن ” التصميم النهائي لمدينة الحبانية الجديدة الذي أعدته شركة تراك الكورية تمت المصادقة عليه”.ويبين داوود أن “اللجنة المشكلة اشترطت في العقد تشغيل العمالة […]

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