ارتفاع أعداد المصابين بكورونا بين المشاركين في محادثات جنيف إلى 4 أشخاص

2020/08/25 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة الحرة بجنيف أنه توجد 4 إصابات بفيروس كورونا بين المشاركين في المحادثات حول الدستور السوري التي ترعاه الأمم المتحدة.

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