تعرف على أسعار النفط وصرف الدولار امام الدينار العراقي اليوم الثلاثاء

2020/08/25 | 11:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استقر سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعراق لهذا اليوم الثلاثاء 25 اب 2020.

وجاءت اسعار صرف الدولار في مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار : 123,250سعر شراء الدولار : 122,250

العملات العالمية الأجنبية : اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,13 دولارالأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 131,03 دولارالليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 738,37 ليرة تركية

المعادن : سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1933,22$

النفط :

سعر برميل نفط الخام برنـت = 45,30 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 42,60 دولار

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