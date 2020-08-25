هيئة المنافذ تصدر توضيحا حول تداول مقطع مصور يتعلق بمنفذ زرباطية

2020/08/25 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت هيئة المنافذ الحدودية، ما تداولته احدى القنوات وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود خروق في منفذ زرباطية الحدودي.

وأصدرت الهيئة بيانا بشأن مقطع مصور عرضته إحدى القنوات، تضمن لقاءات مع بعض سائقي الشاحنات في منفذ زرباطية، وشكواهم من عدم التزام المنفذ الحدودي بسياقات إدخال الشاحنات حسب الأسبقية، والادعاء بدفع مبالغ لدخولها خارج الضوابط، مؤكدة ان ما تم عرضه في مقطع الفيديو لا أساس له من المصداقية، وأن ما تحدثوا به عن دخول شاحنات من بوابة أخرى، كان لأسباب احترازية ووقائية تتعلق بحمولتها وهي مادة الكلور شديدة الخطورة، والمخاوف من ان يؤدي ارتفاع درجات الحرارة الى حوادث، مثل تلك التي وقعت لبعض الشاحنات قبل أيام.

وأضاف البيان ان عمل الهيئة يستند على تطبيق الإجراءات الوقائية الصحيحة للتعامل مع طبيعة المواد المحملة، لضمان سلامة المواطنين من التعرض لمخاطرها وإعطاء كل ذي حق حقه وفق الضوابط والتعليمات.

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