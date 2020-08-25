2020/08/25 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته بداية الشهر المقبل وفق ما أعلنت عنه مصادر نيابية.

وبهدف الاطلاع على نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن، أكدت المصادر ذاتها ان البرلمان سيستضيف الكاظمي مشيرة الى ان الأخير وعد بالتواصل مع مجلس النواب، لذا من المفترض أن تعقد الجلسة بشكل سريع.

وتشكل الاتفاقات التي وقعت بين البلدين أهمية كبيرة وامتنع العديد من النواب عن تقييم الالتقاء العراقي الاميركي إلا بعد أن يقدم الكاظمي شرحا وافيا امام البرلمان عن مضمون زيارته لواشنطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر نيابية: استئناف الجلسات النيابية بداية الشهر المقبل واستضافة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر نيابية: استئناف الجلسات النيابية بداية الشهر المقبل واستضافة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).