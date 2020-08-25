2020/08/25 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس الجبهة التركمانية في العراق، أرشد الصالحي أن الوضع الأمني في كركوك “مستقر”، والمحافظة ليست بحاجة لقوة من خارج المدينة، متعهداً بالقيام بمحاولات “جدية” لمنع أي اتفاق للتنسيق بين قوات البيشمركة، والقوات العراقية.وذكر الصالحي، أن هناك مصالح سياسية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرشد الصالحي يتعهد لمحاولة منع اي اتفاق بين القوات العراقية والبيشمركة بخصوص كركوك) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرشد الصالحي يتعهد لمحاولة منع اي اتفاق بين القوات العراقية والبيشمركة بخصوص كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).