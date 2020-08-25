روسيا تسجل نحو 4700 إصابة جديدة بكورونا و120 حالة وفاة

2020/08/25 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة تفشي كورونا، فإن "حصيلة الإصابات الكلية ارتفعت إلى 966189 منذ بدء تفشي الوباء، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 16568 شخصا".

وأشار المركز إلى أن "عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 779747 شخصا، بعد تعافي أكثر من 6 آلاف شخص".

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