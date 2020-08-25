القبض على عصابة تمتهن السرقة في النجف بحوزتها 200 مليون دينار

2020/08/25 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري القبض على عصابة تمتهن السرقة ، قامت بالسطو على منزل في احد الاحياء وسط النجف بحوزتها 200 مليون دينار.وقال الياسري في تصريح نقله مكتبه الاعلامي " انه تم تشكيل لجنة مشتركة من قائد شرطة المحافظة ومدير مكافحة الاجرام ، وخلال 24 ساعة وبعد معلومات استخباراتية دقيقة تم القاء القبض على العصابة وبحوزتها المبلغ المسروق وقدره 200 مليون دينار سلمت الى العائلة المستهدفة في حي الكرامة وسط المحافظة، فيما تم احالة الجناة الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل./انتهىى.

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