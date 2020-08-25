عرض خيالي للاعب برشلوني من ناد انكليزي

2020/08/25 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تلقى نادي برشلونة الاسباني عرضا خياليا من نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لضم احد لاعبيه.وذكرت تقارير رصحفية ان : النادي الانكليزي دخل في مفاوضات رسمية مع نادي برشلونة، للتعاقد مع المهاجم الإسباني الشاب / أنسو فاتي/ خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.واضافت ان : المان يونايتد قدم عرضا بقيمة 170 مليون يورو لضم اللاعب وهو الرقم الأغلى لصفقات النادي عبر تاريخه./انتهى3

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