الامم المتحدة: أكثر من 10 آلاف من مقاتلي تنظيم داعش ما زالوا نشطين في العراق وسوريا

2020/08/25 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال مسؤول مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 10 آلاف من مقاتلي تنظيم داعش ما زالوا نشطين في العراق وسوريا بعد عامين من هزيمة التنظيم ، وأن هجماتهم زادت بشكل كبير هذا العام.وقال فورونكوف لمجلس الأمن الدولي ان مقاتلي التنظيم يتحركون بحرية في خلايا صغيرة بين البلدين بعد ان أعاد تنظيم صفوفه وزاد نشاطه ليس فقط في مناطق الصراع مثل العراق وسوريا ولكن أيضًا في بعض الفروع الإقليمية.وأضاف ان : التهديد على مايبدو قد انخفض على المدى القصير في المناطق غير الخاضعة للصراع بعد الاخذ بتدابير الحد من انتشار COVID-19 ، مثل عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة ، والتي قللت من مخاطر الهجمات الإرهابية في العديد من البلدان.واوضح فورونكوف: هناك اتجاه مستمر للهجمات من قبل الأفراد عبر الإنترنت اذ يعملون بمفردهم أو في مجموعات صغيرة ، والتي يمكن أن تغذيها جهود الدعاية الانتهازية لداعش خلال أزمة COVID-19.وتابع ان: أزمة كوفيد -19 سلطت الضوء على تحديات القضاء على تهديد الإرهاب ، مشيرًا إلى أفعال داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تسعى لاستغلال الاضطراب بعيد المدى والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السلبية للوباء.وبين فورونكوف ان : تأثير الوباء على أنشطة التجنيد وجمع الأموال لداعش لا يزال غير واضح ، ولا يوجد مؤشر واضح على تغيير في الاتجاه الاستراتيجي للتنظيم المتطرف تحت قيادة زعيمه أبو إبراهيم الهاشمي القريشي./انتهى3

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