ظل آخر للمدينة17 - محمود شقير

2020/08/25 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_شقير جدّي لأبي لم يغادر البيت آنذاك، وجدّتي لأبي لم تغادره.



أما العائلة فقد تبعثرت وتوزّعت على بيوت متباعدة هنا وهناك.



اختار أبي أن نسكن مؤقتاً في بيت صغير في جبل أبو مغيرة في الجزء الشرقي من قريتنا.



كان ثمة وضع غير طبيعي يمنعنا من العودة إلى بيتنا في جبل المكبر، وكانت كلمة "الحرب" تتكرر كثيراً على ألسنة الكبار.كانت أمّي في كثير من الأحيان تجلس في الظل الذي ينشره حائط البيت المستأجَر، في الصبا ......





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