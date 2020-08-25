الصناعة تستعـد لإنتـاج وتجهيـز ( ٢٠ ) مليـون طابوقـة لإنشـاء مجمـع سكنـي فـي النجـف

2020/08/25 | 11:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلـن مدير عام الشركة العامة للصناعات الإنشائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن أحمـد حسيـن عبـد، الثلاثاء، عن إستعداد الشركة لتلبية إحتياجات الوزارات والقطاع الخاص من الطابـوق.وكشـف عبد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، عن “وجود طلبية لتجهيز إحدى شركات القطاع الخاص بحوالي ( ٢٠ ) مليون طابوقة لبناء مجمع سكني في النجف الأشرف”، مشيراً بهذا الصدد إلى “( معمـل طابـوق المحاويـل ) الذي تم افتتاحه مؤخراً بعد اعادة تأهيله وتشغيله بإمكانيات ذاتية وتعزيزه بخط إنتاجي جديد يعمل بتكنولوجيا المانية بطاقة ( ٣٠ ) مليون طابوقة سنوياً”.وأكد عبد على “بذل الجهود الحثيثة والجادة لتجاوز الظروف والصعوبات التي تواجه العمل لضمان ديمومة العملية الإنتاجية في معامل الشركـة”.



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