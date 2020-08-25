الشباب والرياضة النيابية تطالب تطبيعية كرة القدم الاسراع بانجاز متطلبات اجراء الانتخابات

2020/08/25 | 11:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تتابع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب باهتمام بالغ عمل اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم لأنجاز الملفات الملقاة على عاتقها.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” مع قرب انتهاء مهلة ال ٦ أشهر في 3 تشرين الاول المقبل الممنوحة لعمل اللجنة التطبيعية لأتحاد كرة القدم فان لجنة الشباب والرياضة تود التذكير بضرورة الاسراع بأكمال المهام الملقاة على عاتقها وإنجاز كافة متطلبات اجراء الانتخابات من اجل عودة الاستقرار للكرة العراقية وضمان النهوض بالواقع الكروي.

وتعبر لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عن الأسف لعدم تواجد إتحاد كرة القدم الذي يعتبر ركيزة من ركائز الهيئة العامة للاولمبية الوطنية وهي تستعد لأقرار نظامها الداخلي والتحضير لأجراء إنتخابات المكتب التنفيذي مما يستدعي منا حث اعضاء التطبيعية من اجل السعي الجاد و العمل المتواصل جنبا الى جنب مع الهيئة العامة لأتحاد كرة القدم للوصول الى نتائج مرضية للشارع الرياضي الذي يترقب انبثاق اتحاد منتخب يضع برامجا وخططا وستراتيجيات واضحة للنهوض بكرة القدم التي تحضى بشعبية كبيرة في عموم البلاد.

وفي الوقت الذي تحرص فيه لجنة الشباب والرياضة لدعم كل ما يسهم بالنهوض بواقع كرة القدم والرياضة عموما خاصة فانها تدرك حجم المسوؤلية وثقلها على السادة اعضاء التطبيعية الذين من المفترض أن يعرضوا على الجهات المعنية سواء النيابية او الحكومية اوالاعلامية عبر تقارير مفصلة دورهم وعملهم خلال الفترة المنصرمة.

وتود لجنة الشباب والرياضة النيابية تنبيه جميع المعنيين والمهتمين بالشأن الرياضي بان اي تمديد أو تأخير لعمل اللجنة التطبيعية لن يصب في صالح كرة القدم الأمر الذي يتطلب من كافة المعنيين التركيز على الهدف الاسمى هو التهيؤ لأنتخابات اتحاد جديد لكرة القدم والالتزام بالمهام التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعدم التوسع والاجتهاد بها.

ونطالب بضرورة قيام اللجنة التطبيعية بإرسال تقرير شامل يتضمن ماتم إنجازه وماهو قيد الإنجاز من الأعمال الموكلة إليهم وما تتضمنه الخطة المعتمدة من قبلهم، مع التأكيد بان اللجنة رئيسا ونائبا للرئيس واعضاء سيواصلون القيام بمتابعة كل ما يستجد من أحداث انسجاما مع الدور الرقابي لهم من اجل ضمان نجاح المهمة الملقاة على عاتق اللجنة التطبيعية.

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