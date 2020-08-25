أسرع رجل في العالم يفشل في الهروب من كورونا

2020/08/25 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع العداء الاسطورة الجامايكي، اوساين بولت، نفسه في الحجر الصحي بعد أن تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الفحص الإيجابي الذي خضع له، عقب أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين.

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