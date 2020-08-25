هند صبري تحصد جائزة أفضل ممثلة لعام 2020

2020/08/25 | 11:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

تواصل هند صبري حصد الجوائز عن أعمالها السينمائية الأخيرة، فبعد عدد من الجوائز عن الفيلم التونسي "نورا تحلم" أبرزها تانيت أيام قرطاج السينمائية لأفضل ممثلة وجائزة الجونة السينمائي عن دورها في نفس الفيلم وجائزة أفضل ممثلة عربية من مؤسسة الفيلم العربي على هامش مهرجان كان السينمائي 2020 (دورة رقمية)، فازت مؤخرا في منافسات "ACA" بجائزة أفضل ممثلة سينما لسنة 2020 عن فيلم "الفيل الأزرق".





وأعلن عن فوز هند صبري بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز السينما العربية "ACA" في دورته الخامسة عبر اليوتيوب في بث مباشر وذلك تفاديا لمخاطر جائحة كورونا، التي مازالت تؤثر على الفعاليات الفنية والثقافية في مصر وعدد من دول العالم.

وعلقت هند صبري على الموضوع من خلال فيديو عرض في حفل "ACA" الرقمي شكرت خلاله بطلة "الفيل الازرق" كل من صوت لها للفوز مؤكدة أن منافساتها على الجائزة، وهن منة شلبي، غادة عادل،روبي، أمينة خليل وشرين رضا، قدمن أداء رائعا كذلك في أعمالهن.

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