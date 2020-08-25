شاهد: طالب عراقي “يكاوم عشائريًا” استاذه في إحدى المعاهد الهولندية!

2020/08/25 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حاول طالب عراقي، أن “يكاوم عشائريًا” استاذه في إحدى المعاهد الهولندية التي يدرس فيها، وسط سلوك استغربه البعض، بسبب استمرار بعض العراقيين بممارسة سلوكيات غريبة في خارج العراق.

وظهر الاستاذ العراقي الذي يدرس اللحام في احدى المعاهد الهولندية، بمقطع فيديو مبينًا انه “تعرض لكوامة عشائرية” من قبل طالب عراقي، بسبب طلب الاستاذ منه ان ينظف مكانه بعد الانتهاء من حصة التدريب العملي على اللحام.

واكد ان الطالب رفض ذلك مبينا انه “ابن عشيرة” ولايجوز له القيام بالتنظيف، قبل أن يقوم الاستاذ بالإبلاغ عليه لتعتقله الشرطة.

هولندا دولة القانون والعدالة-بلا عشيرة بلا بطيخ pic.twitter.com/Bnzdpd8qBL

— ‏﮼م،شبيب،ناصر،الحميداني ‏‏ (@bunaser1981) August 24, 2020

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