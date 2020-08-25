لأول مرة في العراق.. الصناعة تتمكن من تحضير عـدة لتشخيـص كورونـا بالتعـاون شركـة روسيـة

2020/08/25 | 11:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تمكنت هيئة البحث والتطوير الصناعي ومن خلال ( مركـز الـرازي لبحـوث وإنتـاج العـدد التشخيصيـة ) التابع لها من تحضيرعدة تشخيصية تستخدم مختبرياً للكشف عن الإصابة بفايروس کورونا بإستخدام تقنية التفاعل المناعي الانزيمي ( ELISA ) ولأول مرة في العـراق .وقـال مدير عام الهيئة أحمـد ريحـان في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الفريق البحثي وبالتنسيق مع وزارة الصحة قام بوضع بروتوكول تصنيع العدة بالتعاون مع شركة ( AMBIAN ) الروسية حيث تمتاز العدة بقابليتها على الكشف عن الإصابة خلال فترة حضانة الفايروس كما تستخدم لقياس المحتوى المناعي المضاد للفايروس لبلازما الأشخاص المتعافين من المرض لغرض إستخدامه لعلاج المصابين بهذا المرض ولرفع كفاءة جهازهم المناعي وتعجيل فترة الشفاء”، لافتاً إلى أنه “قد تم الحصول على شهادة فحص وتقييم من وزارة الصحة اذ أثبتت النتائج المختبرية صلاحيتهـا”.وأضـاف أن “باحثي المركز المذكور تمكنوا أيضاً من تحضیر وسط زرعي ناقل للفيروسات ( VTM Vitral Transport Media ) وهو وسط سائل يستخدم لحفظ ونقل العينات المأخوذة من الحنجرة أو الأنف لأشخاص مشكوك بإصابتهم بفايروس کورونا ونقلها إلى المختبرات التخصصية حيث تحتاج وزارة الصحة إلى مئات الآلاف من هذه المادة خاصة عند إجراء المسوحات في المناطق الموبوءة وقد تم تقييمه من قبل مختبرات وزارة الصحة وإثبات صلاحيته للعمـل”.



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