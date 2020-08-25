أصحاب محال بيع الأسماك يتهمون إيران بقطع مياه الأنهار التي تصب في العراق

2020/08/25 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم مراقبون اقتصاديون وأصحاب محال بيع الأسماك إيران بقطع مياه الأنهار التي تصب في العراق.

واكد أصحاب محال بيع الأسماك ان نهري دجلة والفرات يعانيان من انخفاض في منسوب المياه، نتيجة السدود والأنشطة المائية في كل من تركيا وإيران.

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