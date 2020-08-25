النزاهة تعيد عقارا مساحته أكثر من46 دونما بنينوى الى ملكية الدولة

2020/08/25 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، تمكُّنها من إعادة عقار تبلغ مساحته أكثر من ستة وأربعين دونما في محافظة نينوى إلى ملكيَّة الدولة.

وأوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان ملاكات مديرية تحقيق نينوى قامت بضبط خمسة متهمين، قاموا بالتلاعب بملكية العقار، من خلال قيام مديرية التسجيل العقاري في منطقة الزهور بالمحافظة بتحويل جنس العقار من زراعي إلى ملكٍ صرفٍ لأحدى الجمعيات التعاونية، ثم تحويل عائديته الى اسم أحد المتهمين، الذي قام بتقطيع العقار إلى أراضٍ سكنية، وبيعها للمواطنين بشكلٍ مخالفٍ للقانون.

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