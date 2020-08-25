القبض على ثلاثة عناصر من 'داعش' على طريق الموصل-بغداد

2020/08/25 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" على الطريق الرابط بين الموصل وبغداد.

وقال الحمداني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المتابعة والتفتيش والتدقيق، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية في سيطرة النصر طريق موصل - بغداد جنوب مدينة الموصل".

وأضاف الحمداني أن المعتقلين "هم كل من الداعشي (م ا خ س) والداعشي (م و ش ا) واللذين كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى (بديوان الجند) والداعشي (م ش م ع) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (المعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".





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