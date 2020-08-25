2020/08/25 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، عن تشكيل لجنتين برئاسة وزارة التخطيط؛ الأولى تُعنى برسم سياسات الطاقة التي تشمل الكهرباء والنفط والغاز والمصادر الأخرى، فيما تتولى اللجنة الثانية رسم سياسات الأمن الغذائي في البلاد.

وقال النجم في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة بصدد اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تسهيل إدراج ومتابعة تنفيذ المشاريع في جميع المحافظات، ووفقا للمعايير التخطيطية والفجوات التنموية".

وأكد أن "مبدأ الحيادية والمهنية في العمل سيكون هو المعيار الحاكم في كل ما يتعلق بواقع المشاريع وإدراجها وتنفيذها ومتابعتها، داعيا منتسبي الوزارة كافة إلى مضاعفة جهودهم، وأن يحتكموا للمصلحة العامة وهم يؤدون مهامهم"، مشددا على أنه "لن يسمح بأي ضغوط تُمارس بحقهم مهما كان نوعها ومصدرها".

ومن جهته، قال مدير عام تخطيط القطاعات، باسم ضاري محمود، إن "العاملين في دوائر وتشكيلات الوزارة يتعاملون مع جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بمهنية عالية وحيادية، جعلت منهم محط احترام وتقدير من قبل الجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن تشكيل لجنتين لرسم السياسات العامة للطاقة والأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن تشكيل لجنتين لرسم السياسات العامة للطاقة والأمن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).