باحثون يوضحون حقيقة عودة كورونا للمتعافين مجددا ومخاطره بعد الشفاء

2020/08/25 | 11:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن باحثون في هونغ كونغ، الثلاثاء، أنهم اكتشفوا أول حالة مؤكدة في العالم لإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، لكن الخبراء اعتبروا أنه من المبكر استخلاص استنتاجات حول تداعيات الوباء.

وأوضح قسم الأحياء الدقيقة في جامعة هونغ كونغ في بيان، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (25 اب 2020) أن هذه الحالة تظهر أن الشخص يمكن أن يلتقط الفيروس مرة جديدة بعد أشهر قليلة فقط من شفائه منه.

ولفتوا إلى أن الفارق الزمني بين الإصابتين بالوباء لدى الشخص الذي درسوا حالته هو أربعة أشهر ونصف شهر.

ووفقا للباحثين، أظهر التحليل الجيني أن هاتين العدويين المتتاليتين للمريض نفسه نتجتا من سلالتين مختلفتين من فيروس "سارس-كوف-2" المسبب لوباء كوفيد-19.

وأضافوا "تشير نتائجنا إلى أن "سارس-كوف-2" يمكن أي يبقى لدى البشر كما هي الحال بالنسبة إلى فيروسات كورونا الأخرى المسؤولة عن نزلات البرد، حتى لو اكتسب المرضى مناعة".

وتابعوا: "بما أن المناعة قد لا تستمر طويلا بعد الإصابة، يجب التفكير في تلقيح الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض أيضا".

وقد ثبتت إصابة هذا المريض، وهو شاب من سكان هونغ كونغ يبلغ 33 عاماً للمرة الأولى في 26 آذار/مارس بعد إظهاره أعراض الفيروس (السعال والصداع وآلام الحلق والحمى).



وبعد شفائه، خضع لفحصين كانت نتيجتهما سلبية.

لكن في 15 آب/أغسطس، خضع لفحص جديد جاءت نتيجته إيجابية.



غير أن النقطة الأكثر أهمية هي أنه لم تظهر عليه أي أعراض هذه المرة، إذ اكتشفت إصابته بالمرض بعد خضوعه لفحص في مطار هونغ كونغ عقب عودته من إسبانيا عبر المملكة المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة، تم الإعلان عن اكتشاف حالات مماثلة في أنحاء العالم بدون تأكيدات، وما زالت مسألة الحصانة ضد فيروس كورونا المستجد محاطة بالغموض.

إلا أن متخصصين في هذا المجال حذّروا من الاستنتاجات المتسرعة، وقال الدكتور جيفري باريت من "معهد ويلكوم سانغر": "من الصعب استخلاص استنتاجات قاطعة من حالة واحدة، بالنظر إلى عدد الإصابات في أنحاء العالم، فإن ملاحظة إصابة جديدة بالعدوى ليست أمرا مفاجئا".

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