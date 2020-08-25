2020/08/25 | 11:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شبكات الطاقة الكهربائية

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

398 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، الثلاثاء، ان بلاده تغطي نصف استهلاك الكهرباء في العراق حاليا، وذلك من خلال عمليات بيع الغاز وتصدير الكهرباء إليه.

وقال اردكانيان في مؤتمر صحفي بمناسبة اسبوع الحكومة، نقلته وكالة "فارس" اليوم، 25 آب 2020، إن " أي بلد يتصور بامكانه تصدير الكهرباء للعراق فهذا أمر قابل للتصديق، حيث إنه يعاني من اضرار الحرب وهجمات المجموعات التكفيرية وبات يواجه مشاكل في تأمين الطاقة الكهربائية".

وأوضح أن" 15 الف ميغاواط كهرباء مشغلة في الشبكة العامة بالعراق من اصل 25 الف ميغاواط مركبة، وهذا العجز الملحوظ يؤهل أي بلد مجاور المساعدة بهذا المجال".

وشدد على أن ايران عبر تصدير الكهرباء والغاز توفر نحو نصف الاستهلاك المحلي للعراق، مشيرا إلى ان "الطريق مفتوح امام الاخرين بهذا المجال"، وذلك ردا على استفسار امكانية توريد السعودية الكهرباء للعراق.

وكان وزير الطاقة الإيراني، أكد في وقت سابق، ان العقود السابقة لتصدير الكهرباء إلى العراق، کانت مدتها سنة واحدة، لكن تم توقيع عقد جديد مدته عامين - 2020 و2021، مبينا ان "إيران تلقت نحو 400 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل نصف مستحقاتها من بيع الكهرباء للعراق".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: نغطي نصف استهلاك الكهرباء في العراق وبإمكان الآخرين توريد الطاقة إليه) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: نغطي نصف استهلاك الكهرباء في العراق وبإمكان الآخرين توريد الطاقة إليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).